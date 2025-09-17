Yüksel: BM'nin 16 Eylül 2025 Gazze Raporu İsrail'in Soykırımını Belgeliyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler'in (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Gazze raporunu AA muhabirine değerlendirdi.

Yüksel, BM'nin 16 Eylül 2025 tarihli raporunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Raporda yer alan "İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemektedir" ifadesini tarihe geçecek bir tespit olarak niteledi.

Komisyonun bulguları ve deliller

Yüksel, raporun yalnızca teknik bir değerlendirme olmadığını; uluslararası hukukun ve insanlığın vicdanının en güçlü haykırışı olduğunu belirtti. Komisyonun, İsrail'in fiillerini bütün yönleriyle inceleyip elde edilen bulguları uluslararası hukuk ölçütleriyle karşılaştırdığını ve soykırım kastının varlığını tartışmasız biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Raporda İsrail'in işlediği fiiller dört temel soykırım eylemi olarak tanımlandı: öldürme, ciddi bedensel veya ruhsal zarar verme, yaşamı sürdürülemez kılan koşullar yaratma, doğumların engellenmesi. Yüksel, bu eylemlerin Gazze'de yaşayan Filistin halkını yok etme kastıyla sistematik biçimde uygulandığını ifade etti.

Komisyonun soykırımın varlığını destekleyen çok sayıda kanıt sunduğunu belirten Yüksel, bunlar arasında şu bulguları sıraladı: lider açıklamalarının Filistinlilerin yok edilmesini hedeflemesi; sivillerin ve özellikle çocukların benzeri görülmemiş ölçekte öldürülmesi; evlerin, kültürel ve eğitim kurumlarının sistematik biçimde yok edilmesi; açlığın bir silah olarak kullanılması; yardımların engellenmesi ve tıbbi tahliyelerin reddedilmesi; Uluslararası Adalet Divanı kararlarının yok sayılması; cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin toplu cezalandırma aracı haline getirilmesi; çocukların kasten hedef alınarak öldürülmesi.

Çağrı: İsrail derhal soykırımı durdurmalıdır

Yüksel, Komisyonun ulaştığı bulguların ardından yalnızca İsrail'e değil, tüm uluslararası topluma da açık ve tarihi bir çağrıda bulunduğunu belirterek: "Komisyonun bu tarihi tespitleri karşısında artık uluslararası toplumun sessiz kalma lüksü yoktur."

Yüksel'in rapordan çıkardığı acil talepler şunlardır: İsrail derhal soykırımı durdurmalıdır; tüm devletler Soykırım Sözleşmesi'nin evrensel yükümlülükleri gereği soykırımı önlemek ve failleri cezalandırmak zorundadır; Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, BM öncülüğünde insani yardımlar engelsiz şekilde yeniden başlatılmalıdır; İsrail'e yönelik silah ve destek transferleri derhal durdurulmalı; suça iştirak eden kişi ve şirketler uluslararası yaptırımlara tabi tutulmalıdır; sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı ve tıbbi tahliyelerin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Yüksel, bu raporun BM'nin bugüne kadar yayımladığı "en güçlü ve en bağlayıcı tespit niteliğinde" bir rapor olduğunu vurgulayarak, soykırımın yalnızca bir ihtimal değil halen gerçekleşmekte olduğunu belirtti ve "Uluslararası Adalet Divanı, mevcut yargılama sürecini hızlandırmalı, faillerin yargı önüne çıkarılması için acil adımlar atmalıdır" çağrısında bulundu.

Son olarak Yüksel, "Devletler, şirketler ve uluslararası aktörler, soykırıma ortak olacak her türlü desteği kesmeli ve bu insanlık suçuna karşı net bir tutum almalıdır. Eğer bugün harekete geçilmezse, yalnızca bir halkın değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve adaletin meşruiyeti ağır bir yara alacaktır." ifadelerini kullandı.