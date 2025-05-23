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Yumaklı: Yeni Tarım Teknolojileri ile Tarım 5.0'a Geçiş Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'AI Tomorrow Summit 2025' etkinliğinde yapay zeka ile Tarım 5.0 hedefinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:42
Yumaklı: Yeni Tarım Teknolojileri ile Tarım 5.0'a Geçiş Yapılacak

Yumaklı, Tarımda Geleceği Belirleyecek Adımları Attı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AI Tomorrow Summit 2025" etkinliğinde yaptığı konuşmada, yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezleri inşa edeceklerini açıkladı. Yumaklı, dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileri üzerinde araştırmalar yürütüleceğini vurgulayarak, "Tarımın en önemli konularından biri yapay zeka olmalı" dedi.

Artan Nüfus ve Gıda İhtacı

Bakan Yumaklı, 2002 yılında ülke nüfusunun 67 milyonken, şu an 86 milyona yükseldiğini ve kentleşme oranının %77’lere ulaştığını belirtti. Bu veriler, gıdaya olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Yumaklı, bu sürecin getirdiği zorlukları aşmak adına teknolojiyi politikalarına entegre ettiklerini açıkladı.

Tarımda Yeni Hedef: Tarım 5.0

Yumaklı, daha verimli ve kaliteli üretim yapmak için Tarım 4.0'daki başarıyı Tarım 5.0'a taşımayı hedeflediklerini ifade etti. "Dünyada tarım alanları daralıyor, bu nedenle ekonomik üretim yapmak zorundayız" dedi.

AR-GE Çalışmalarına Hız Verildi

Bakanlık olarak AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yumaklı, 2 bin 231 proje önerisinden 483'ünün desteklendiğini açıkladı. Ayrıca, 33 AR-GE inovasyon merkezi açıldığını ve 15 merkez daha kurulacağını duyurdu. Bu merkezlerde, bitkisel ve hayvansal genetik zenginliklerin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Dijital Tarım Uygulamaları

Otomatik sulama sistemlerinin 3 ilde 45 bin dekar alanda etkin hale getirildiğini aktaran Yumaklı, 20 ilde daha uygulamaların yapılacağını açıkladı. Ayrıca, yapay zeka destekli uzaktan algılama sistemlerinin tarımda önemli bir yer tutacağını vurguladı.

Rekabet Gücü İçin İnovasyon Önemli

Yumaklı, dünya ile rekabet edebilmek için Bilim ve teknolojinin rehberliğinde ilerlemek gerektiğini ifade etti. Tarımsal gözlem uydu ağlarını kurarak, üretim planlamalarına yönelik tahmin ve izleme sistemleri geliştireceklerini belirtti.

Gençleri Yapay Zeka İçin Teşvik Ediyor

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin yapay zekaya daha fazla ilgi duyması gerektiğini söyledi. Bakan Yumaklı, etkinlik sonunda "Dijitale Yön Veren Gençlik Projesi" kapsamında en başarılı üç öğrenciye plaket takdim etti.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından "AI Tomorrow Summit 2025" etkinliği düzenlendi....

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından "AI Tomorrow Summit 2025" etkinliği düzenlendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada) da katıldı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından "AI Tomorrow Summit 2025" etkinliği düzenlendi....

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından "AI Tomorrow Summit 2025" etkinliği düzenlendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada) da katıldı.

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