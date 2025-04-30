Yumurta Fiyatlarında Düşüş: İhracat Süreçleri ve Kesintiler Etkili Oldu

Yumurta fiyatlarında yaşanan düşüş, ihracat süreçleri ve fon kesintisi kararlarının ardından hız kazandı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, bu bağlamda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serhat Tutak'ın haberine göre, kuş gribi ve bazı ülkelerle, özellikle ABD ile yaşanan ticari spekülasyonlar, Ramazan ayında talep artışının etkisiyle yumurta fiyatlarını zirveye taşımıştı. Ancak Ticaret Bakanlığının artırdığı fon kesintisi, fiyatların düşmesine yol açtı.

Ticaret Bakanlığı, iç piyasada karşılaşılan “fahiş fiyat” şikayetlerini gidermek için katı önlemler almış ve bunun neticesinde yumurta fiyatları bir ay içerisinde %50-55 oranında gerilemiştir.

Üreticilerin Sessizliği Sona Erdi

İbrahim Afyon, yaşanan fiyat artışlarının üretim maliyetlerinden değil, bazı özel marketlerin fırsatçılığından kaynaklandığını vurgulayarak, "Ramazan'da zam yapılmasın" tavsiyesi verdiklerini iletti. Bununla birlikte, bazı marketlerde fiyatların 270-280 lira seviyelerine kadar yükseldiğine dikkat çekti. Şu anda ise fiyatlar 160-180 lira arasında dengelendi.

Tüketim ve Üretim İlişkisi

Afyon, Türkiye’nin yumurta üretiminde bir sorun bulunmadığını belirtirken, son 9 ayda kesime giden sürülerinin yeniden üretime geçmesinin fiyatların düşüşünde önemli bir etken olduğunu kaydetti. Ayrıca, halkın doğru ürüne, doğru fiyatı takdir etmesi gerektiğini vurguladı.

Kuş Gribinin Etkisi

Türem Yumurta AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaya, kuş gribi vakalarının Ekim 2024 döneminde ortaya çıkmasının fiyatlar üzerinde kademeli bir etki yarattığını ifade etti. Ramazan ayının etkisiyle daha da artan fiyatların ardından, ihracat kısıtlaması açıklamalarının fiyatların hızlı düşüşüne neden olduğunu belirtti.

Kaya, fiyat düşüşlerinin market reyonlarına yansımasının bir hafta sürdüğünü bildirirken, ihracat kısıtlaması devam ederse fiyatların daha da aşağı çekileceğini öngördü. "Küçük yumurtaya talep yok, halkımız bunu tüketmiyor," diyerek, mevcut durumun sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Kuş gribi, ihracat süreçleri ve Ramazan ayında talebin artmasıyla bir dönem rekor seviyelere çıkan yumurta fiyatları, alınan kararların etkisiyle düştü. Son dönemde yumurta fiyatları bir ay öncesine kıyasla yüzde 50-55 oranında geriledi.

Kuş gribi, ihracat süreçleri ve Ramazan ayında talebin artmasıyla bir dönem rekor seviyelere çıkan yumurta fiyatları, alınan kararların etkisiyle düştü. Son dönemde yumurta fiyatları bir ay öncesine kıyasla yüzde 50-55 oranında geriledi.