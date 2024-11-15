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Yunan İstihbaratından Kıbrıs Barış Harekatı Belgeleri Eleştiriliyor

Yunanistan EYP, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle yayımladığı belgelerle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:22
Yunan İstihbaratından Kıbrıs Barış Harekatı Belgeleri Eleştiriliyor

Yunan İstihbarat Teşkilatı'ndan Tartışmalı Açıklama

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla, 1974 yıllındaki Kıbrıs ve Türkiye'ye dair belgeleri yayımladı. Ancak, bu açıklama beklenenin aksine, ciddi eleştirilerle karşılaştı.

Belgelerin İçeriği Tepki Çekti

Yayımlanan 58 belgenin büyük ölçüde Türk ve uluslararası basında çıkan haberlerden derlendiği belirtiliyor. Efimerida Ton Sintakton gazetesinin haberine göre, belgeler, derinlemesine istihbarat içerikten yoksun. Ayrıca, 15 Temmuz 1974'te Başpiskopos Makarios'a karşı düzenlenen darbenin detaylarının, ertesi gün basından öğrenildiği vurgulandı. Medya Takibi İmâsı

Gelişmelerin doğrudan istihbarat kaynaklarından değil, yalnızca medya aracılığıyla takip edildiği ifade ediliyor. Bu durum, EYP'nin yayımladığı belgelerin, tarihi olaylara dair gerçek bir katkı sunmadığını ortaya koyuyor.

Geçmiş Tartışmaların Gölgesinde

Eleştiriler, belgelerin sadece kamuoyuna açık bilgileri içerdiğine odaklanıyor. Aslında, EYP'nin bu belgeleri yayımlama girişiminin, geçmişteki tartışmalı faaliyetlerini aklama ve kurum imajını güçlendirme çabası olabileceği iddia ediliyor. Geçmiş olaylar hakkında belgelerin yarım asır sonra açıklanmasının dikkat çekici olduğu belirtiliyor.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı, belgeleri 13 Kasım'da kamuoyuna sunmuştu ve belgeler, o döneme ait istihbarat faaliyetleri hakkında derinlemesine bir içgörü sunmaktan uzak durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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