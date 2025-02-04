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Yunan Ombudsmandan 2023'teki Göçmen Faciasında Sahil Güvenliğe Eleştiri

Yunan Ombudsman, Haziran 2023'teki göçmen faciasında Sahil Güvenliği ciddi şekilde sorumlu buldu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:40
Yunan Ombudsmandan 2023'teki Göçmen Faciasında Sahil Güvenliğe Eleştiri

Göçmen Faciasının Ardındaki İhmaller

Yunan Ombudsman, Haziran 2023'te Mora Yarımadası'nın Navarin bölgesinden 47 deniz mili uzakta meydana gelen göçmen faciasında, Yunan Sahil Güvenliği'nin büyük bir ihmali bulunduğunu ortaya koydu.

Ombudsmanlıktan gelen yazılı açıklamada, Kasım 2023'te gerçekleştirilen bağımsız soruşturmanın ardından yaklaşık 5 bin sayfalık bir araştırma raporu hazırlandığı ifade edildi. Bu raporda, olayın detayları ve yetersizlikler kapsamlı bir şekilde analiz edildi.

Soruşturma Sonuçları

Açıklamada, "Ombudsman, faciaya ilişkin araştırmayı tamamladı ve inceleme sırasında, Yunan Sahil Güvenlik Birimleri üst düzey yetkililerinin arama kurtarma görevindeki ihlallerini tespit etti." denildi.

Rapor, Haziran 2023’teki kazanın hukuki açıdan suç sayılabilecek eylemlere yol açtığını ve ölümcül tehlike oluşturduğunu belirtti. 750 düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucunda, yalnızca 82 kişinin cesedine ulaşıldı ve 104 kişi kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği Üzerine İddialar

Faciadan sağ kurtulan bir göçmenin ifadesine göre, tekne, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatla çekmeye başlamasıyla battı. Başka bir göçmen ise, "Yunan Sahil Güvenlik botu, tekneye halat bağlayıp, aşırı hızla çekerken tekne alabora oldu." şeklinde konuştu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, faciayı yaşanan yerden geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanı, sahil güvenlik ekiplerinin gemiyi olay yerinden uzaklaştırdığını iddia etti. Ayrıca, Yunan Arama ve Kurtarma Merkezi'nin aşırı yüklü teknenin tehlikeli durumda olduğundan haberdar olduğu öne sürülerek, sahil güvenlik ekiplerinin neden kurtarma operasyonu için gemiyi çağırmadığı sorgulandı.

Ombudsman Andreas Potakis, şeffaflık ve sorumluların hesap vermesinin hukuk devletinin gereklilikleri olduğunu vurguladı.

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