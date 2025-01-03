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Yunanistan 2024'te Rekor Sıcaklıklar Yaşadı

Yunanistan, 2024 yılında tarihinin en sıcak kışı ve yazını yaşadı. Sıcaklık rekorları ve yağış verileri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:53
Yunanistan 2024'te Rekor Sıcaklıklar Yaşadı

2024'te Yunanistan'da Sıcaklık Rekorları

Yunanistan, 2024 yılında adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ülke, en sıcak kış ve en sıcak yaz deneyimleyerek, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi. Yunanistan Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan raporda ilginç veriler paylaşıldı.

Yılın Sıcaklık Verileri

Rapora göre, yılın en yüksek sıcaklığı 13 Haziran'da Girit Adası'nda tam 44,5 derece olarak kaydedildi. Diğer yandan, yılın en düşük sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Florina'da sıfırın altında 19,8 derece cinsinden ölçüldü.

Yağış Miktarları Dikkat Çekti

Yunanistan'ın iklim değişikliği ile mücadelesinde, bir günde düşen en fazla yağış miktarı da kaydedildi. Halkidiki yakınlarındaki Simon Petra Manastırı civarında 435 milimetre yağış düşmesi, ciddi bir doğal olay olarak kayıtlara geçti.

Yapılan açıklamalarda, "2023-2024 kışı ülke tarihinin en sıcak kışı, 2024 yazı ise en sıcak yazı oldu" ifadeleri yer aldı. Bu veriler, Yunanistan'ın iklimsel değişimlerle karşı karşıya olduğunun açık bir göstergesi.

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