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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Görüşme Gerçekleştirdi

Miçotakis, New York'ta Abbas ile buluşarak ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:15
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Görüşme Gerçekleştirdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldi. Görüşme, ABD’nin New York kentinde gerçekleşti.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Miçotakis, görüşmede bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Artan gerilimin bölgedeki istikrarı tehlikeye atabileceğine dair endişelerini de dile getirdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Filistin meselesinde, iki devletli bir çözüme ulaşmak için siyasi sürecin yeniden başlaması gerektiğinin altını çizen Miçotakis, bu konunun önemini yeniden aktardı.

Ermenistan ile İlişkiler

BM Genel Kurulu çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme de gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmesini desteklediğini belirtti.

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