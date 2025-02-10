Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Sosyal Medya ve Yapay Zeka Uyarısı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Kritik Açıklama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin ruh sağlığının korunması için sosyal medya ve yapay zeka tarafından işlenen bilgilere karşı hükümetlerin önlem alması gerektiğini vurguladı.

AI Factory İnisiyatifi ve Önlemler

Miçotakis, Yunanistan'ın yapay zeka altyapısı geliştirmek için Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen önemli bir inisiyatif olan "AI Factory"'nin içinde yer alan 7 Avrupa ülkesinden biri olduğunu hatırlatarak, bu alanda yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Yapay Zeka ve Üretkenlik

Başbakan, yapay zeka kullanımının devletlerde "üretkenlikte devrim" yaratabileceğinin altını çizerken, bu teknolojinin olumsuz yanlarının sınırlandırılması için hükümetlerin sorumluluğunu da hatırlattı.

Ruh Sağlığının Önemi

Miçotakis, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının, sosyal medya ve yapay zeka tarafından işlenen bilgilerden olumsuz etkilenmemesi gerektiğinin önemine değinerek, bu konunun ciddiyetine vurgu yaptı.