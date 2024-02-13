Yunanistan'da Adliye Sarayı'na gönderilen patlayıcı endişesi hala sürüyor

Yetkililer, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Yargı yetkililerinin hedef alınması üzerine derin üzüntü ve endişelerimizi ifade ediyoruz." dediler. Açıklamada, adliye binalarına gönderilen zarfların içindekilerin elektronik kontrol sistemleriyle tespit edilmesi gerektiği, bu çalışmanın da vatandaşların adli hizmetlere rahatça erişmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, bir televizyon programına katılarak, Selanik Adalet Sarayı'nda ciddi bir güvenlik açığı olduğunu itiraf etti. Patlayıcı madde içeren zarfın mahkeme başkanının ofisine kadar gelmesinin denetimlerdeki sorunu ortaya koyduğunu belirten Floridis, Adliye Sarayı'ndaki güvenlik sisteminin tamamen gözden geçirildiğini söyledi.

Selanik'teki mahkeme binasına dün ulaşan ve patlayıcı içeren bir mektup, bomba uzmanları tarafından güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi. Mektubun, açıldığında infilak edecek şekilde çok güçlü bir patlayıcıyla donatıldığı haberlerde belirtildi.