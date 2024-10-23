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Yunanistan'da Çiçek Hastalığı Nedeniyle Koyun ve Keçi Taşınması Yasaklandı

Çiçek hastalığı nedeniyle Yunanistan'da koyun ve keçilerin taşınması 10 gün süreyle yasaklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:50
Yunanistan'da Çiçek Hastalığı Nedeniyle Koyun ve Keçi Taşınması Yasaklandı

Yunanistan'da Çiçek Hastalığı Önlemleri

Yunanistan'da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı vakalarının artış göstermesi, hayvan taşımacılığında yeni yasakların getirilmesine neden oldu. Ülke genelinde koyun ve keçilerin üreme, besleme, otlatma ve kesim gibi amaçlarla taşınması 10 gün boyunca yasaklandı.

Bakan Kostas Çiaras'dan Açıklama

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Çiaras, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli önlemler alındığını duyurdu. Çiaras, "Hastalığın yayıldığı 104 çiftlikte 17 bin 500 hayvan itlaf edildi" ifadelerini kullandı.

Hastalığın Tehdidi

Bakan, koyun çiçek hastalığının son derece bulaşıcı olduğunu ve insan sağlığını tehdit etmemesine rağmen hayvanlar arasında hızlı bir yayılım gösterdiğini belirtti. Bu sebeple, koyun ve keçilerin taşınma yasağının yanı sıra 3 kilometrelik bir koruma alanı ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturulacak.

Hayvan Yetiştiricilerine Destek

Yunan hükümeti, hastalık nedeniyle kayıplar yaşayan hayvan yetiştiricilerine her bir kayıpları için 150 ila 500 avroluk tazminat ödemesi yapmayı taahhüt etti.

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