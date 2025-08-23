Yunanistan’da Doğumlar Azalıyor, Nüfus Hızla Yaşlanıyor

EDKA: Demografik tablo 2050’ye kadar kötüleşebilir

Tesalya Üniversitesi Demografik ve Sosyal Analizler Laboratuvarı (EDKA) tarafından hazırlanan araştırma, Yunanistan’ın demografik görünümünde alarm veriyor. Çalışmada, doğum oranlarının düşmesi, çocuk sahibi olmayanların oranının artması ve nüfusun hızla yaşlanmasının ülkenin demografik yapısını önümüzdeki yıllarda daha da kötüleştireceği öngörüldü.

Araştırmada, doğumların ölümlerden daha az olmasının 2050 yılına kadar devam edeceği tahmin edilirken, göç hareketlerinin de nüfus kaybını artıran önemli bir etken olduğuna dikkat çekildi.

Çalışma, Yunanistan’ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük doğurganlık oranına sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Demografik krizin hafifletilebilmesi için göç dengesinin iyileştirilmesi ile gençlerin ülkeden ayrılmasına yol açan işsizlik, düşük ücretler ve konut sorunlarının çözülmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Araştırmada ayrıca, 2011-2024 döneminde ülke nüfusunun yaklaşık 500 bin kişi azaldığı kaydedildi.