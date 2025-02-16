Yunanistan'da Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle 4 Adada Eğitime Ara Verildi

Yunanistan'da Eğitime Ara Verildi

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda artan sismik hareketlilik sebebiyle bölgedeki 4 adada eğitim faaliyetlerine bir hafta daha ara verme kararı aldı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, bu adalarda okulların gelecek hafta da kapalı olacağını sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Bölgedeki Adalar

Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adaları, sismik hareketlilik nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kapalı kalmaya devam edecek. Daha önceki 2 hafta süresince de aynı gerekçeyle eğitim durumu yaşandı.

Uzmanlar Durumu Değerlendirdi

Öte yandan, Yunanistan'daki Sismik Tehlikeyi Değerlendirme ve Sismik Riski Azaltma Daimi Bilimsel Heyeti ve Yunan Volkanik Arkı'nın Daimi İzleme Heyeti, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği incelemek amacıyla bir araya geldi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın katıldığı toplantıda, mevcut veriler ışığında detaylı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Sismik Aktivite Verileri

26 Ocak'tan bu yana bölgede 18 bin 400'den fazla deprem meydana geldiği bildirildi. Uzmanlar, Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat'tan itibaren büyüklüğü 3 ile 5,3 arasında değişen yaklaşık 1300 deprem kaydedildiğini vurguladı. Son dönemdeki sismik hareketlilikte, bir azalma olduğu gözlemlendi.

Güvenlik Uyarıları

Uzmanlar, Yamurgi ve Santorini adaları arasındaki sismik aktivitenin, kuzeydoğu-güneybatı yönündeki deniz altı faylarından kaynaklandığını ifade ederek, mevcut hareketliliğin tektonik ve derin magmatizma ile ilişkili olduğu belirtiliyor. Santorini Kalderası içindeki hareketlilik aynı düzeyde devam ederken, bölgedeki zemin deformasyonu artış gösteriyor.

Ayrıca, şu ana kadar yapılan denetimlerde binaların sismik yüke karşı iyi bir dayanım sergilediği aktarıldı. Ancak uzmanlar, kapalı alanlarda kalabalık buluşmalardan kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu ve metruk yapılardan uzak durulmasını önerdi.

Uzmanlar, Santorini Adası'ndaki Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahillerinde bulunmanın riskli olacağını belirtirken, vatandaşlara havuzların boşaltılması, heyelan riski nedeniyle güvenli yolların seçilmesi ve deprem anında sahillerden uzaklaşmaları konusunda tavsiyelerde bulundular.

Heyetler, 19 Şubat'ta bir araya gelerek durum değerlendirmesine devam edecek.