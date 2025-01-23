Yunanistan'da Eylemci Çiftçilere Biber Gazıyla Müdahale

Yunanistan'da Çiftçilerin Biber Gazı ile Müdahale Tedirginliği

Yunanistan'ın Kardiça ilinde, çiftçiler ve polis arasında çıkan çatışmada, polis eylemci çiftçilere biber gazı ile müdahale etti. Bu müdahale, ülke genelinde çiftçilerin ekonomik destek talepleriyle düzenlediği eylemler sırasında yaşandı.

Traktörler Eylem İçin Hazırdı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir grup çiftçi E-65 karayolunu kapatma eylemi yapmak istedi. Bu girişim, polis ve çiftçiler arasında arbede yaşanmasına neden oldu.

Polis, traktörlerin geçişini engellemeye çalışırken, çiftçilerin protesto eylemi esnasında gerginlik arttı ve sonuç olarak biber gazı kullanıldı. Çiftçilerin, hükümetten daha fazla ekonomik destek talep etmek amacıyla ülke genelinde eylemlerine devam etmeyi planladıkları kaydedildi.