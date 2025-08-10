DOLAR
Yunanistan'da Filistin Destek Gösterileri

Yunanistan'da Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler, Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:38
Yunanistan'da Filistin Destek Gösterileri

Yunanistan'da, başkent Atina'nın yanı sıra birçok turistik noktada Filistin'e destek ve Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlendi. "Filistin için Eylem Günü" kapsamında, "March to Gaza" inisiyatifinin çağrısıyla ülke genelinde 105'ten fazla noktada eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Atina'da Yoğun Katılım

Atina'nın Syntagma Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "İsrail ile işbirliğine son" ve "Dayanışma suç değildir" sloganları attı. Benzer gösteriler Selanik, Rodos, Kefalonya, Semadirek, Halkidiki, Amorgos ve diğer adalarda da gerçekleştirildi.

Pankartlar ve Mesajlar

Gösteriler sırasında Filistin bayrakları açıldı ve "Soykırımı durdurun" ile "Gazze'de daha fazla kan dökülmesin" yazılı pankartlar taşındı. Gösteride konuşmalar yapan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması, Filistin halkına uygulanan ablukanın kaldırılması ve Yunanistan'ın İsrail ile tüm askeri işbirliklerini sonlandırması çağrısında bulundu.

