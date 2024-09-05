Yunanistan'da 'Konya ve Sille Hazineleri' Sergisi Açıldı

Kavala'da Kültürel Miras Sergisi

Yunanistan’ın Kavala kentinde, Kapadokyalı mübadillere ait eşya ve fotoğraflardan oluşan 'Konya ve Sille Hazineleri' sergisi açıldı.

Ortak Kültürel Mirasın Önemi

Kavala'daki sergi, Konya Selçuklu ve Kavala Belediyeleri, Mohammed Ali Araştırma Merkezi (MOHA), Yeni Gerveli Kapadokya Araştırmaları Merkezi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlendi. Açılışa Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu katıldı.

İkinci Sergi Açılışı

Pekyatırmacı, serginin ortak kültürel mirasın korunması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Kavala'da düzenlenen serginin, geçen yıl Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Sille Sempozyumu’nda açılan benzer serginin devamı olduğunu ifade etti.

Birlikte Yaşama Kültürü

Pekyatırmacı, serginin geçmişteki birlikte yaşama kültürünü yansıttığını vurgulayarak, “Bu sergiyle birlikte yüzyıl önce var olan birlikteliğimizi, hoşgörümüzü, birlikte yaşama kültürümüzü görme fırsatı buluyoruz” dedi. Türk-Yunan ilişkilerinin bu tür kültürel faaliyetlerle olumlu yönde etkilenebileceğine inanıyor.

Türk-Yunan Dostluğu ve Atatürk'ün Mirası

Başkonsolos Aykut Ünal ise, Türk-Yunan dostluğunun ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olduğunu belirtti ve bu mirası korumak için hazır olduklarını ifade etti. Ünal, her iki halkın aynı kaderin yolcusu olduğunu ve benzer hisleri paylaştığını da dile getirdi.

Açılış ve Sergi Süresi

Sergi, 10 Eylül 2023'e kadar ziyarete açık kalacak.