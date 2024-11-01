Yunanistan'da Mevsimlik İtfaiyeci ve Kuryelerden Eylem

Yunanistan'da İşçi Protestosu

Yunanistan'da mevsimlik itfaiyeciler ve yemek dağıtımı yapan kuryeler, başkent Atina'da etkili bir eylem gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında yoğun orman yangınları ile mücadelede çalışan bu gruplar, iş güvenceleri ve hakları için seslerini duyurdu.

İtfaiyeciler İle Kuryeler Bir Arada

Mevsimlik itfaiyeciler, Sintagma Meydanı'nda bir araya gelerek, kadroya alınma ve yıl boyunca sürekli istihdam edilme taleplerini dile getirdiler.

Kuryelerin Grev İlanı

Buna ek olarak, yemek dağıtım firmalarının çalışanları da #motosikletleriyle meydanda yer alarak hem mevsimlik işçilere destek verdi hem de kendi hak taleplerini ortaya koydu. Bu çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için 48 saatlik grev ilan ettiklerini duyurdu.

Polisle Gergin Anlar

Dün, sözleşmelerinin sona ermesi üzerine kadrolu iş taleplerini dile getiren yüzlerce mevsimlik itfaiyeci, gövde gösterisi yaptı. Ancak bu eylem sırasında polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Sivil Koruma Bakanlığı önündeki oturma eylemi sırasında itfaiyecilerin biber gazı ile müdahale edilmesi olayların büyümesine neden oldu. Olaylar sonucunda bir itfaiyeci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.