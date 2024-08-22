Yunanistan'da Orman Yangınına Müdahale Eden İtfaiyeciler Yaralandı

Rodos Adası'nda Yangın Alarmı
Yunanistan'ın gözde tatil yerlerinden biri olan Rodos Adası'nda, dün Monolithos bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden iki itfaiyeci yaralandı.
Olayın Detayları
Yerel basın kaynaklarına göre, dağlık arazide yangını söndürme çalışmaları yaparken, yamaçtan düşen itfaiyeciler, hemen Rodos Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağlık Durumları İyi
Yaralı itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.