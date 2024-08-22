Yunanistan'da Orman Yangınına Müdahale Eden İtfaiyeciler Yaralandı

Rodos Adası'nda Yangın Alarmı

Yunanistan'ın gözde tatil yerlerinden biri olan Rodos Adası'nda, dün Monolithos bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden iki itfaiyeci yaralandı.

Olayın Detayları

Yerel basın kaynaklarına göre, dağlık arazide yangını söndürme çalışmaları yaparken, yamaçtan düşen itfaiyeciler, hemen Rodos Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Durumları İyi

Yaralı itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.