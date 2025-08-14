DOLAR
Yunanistan'da Orman Yangınları: Yaklaşık 100 Bin Dönüm Etkilendi

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 100 bin dönüm alan zarar gördü; Patra'da yangın kontrol altına alındı, 3 kişi gözaltına alındı, 550 araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:24
Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alanın etkilendiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, ülke genelinde itfaiye ekipleri, rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Patra'da büyük yangın kontrol altına alındı

İtfaiye yetkilileri, ülkenin güneyindeki liman kenti Patra yakınlarında çıkan yangının, geniş çaplı müdahale sonucunda yerleşim alanlarının dışında kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangınla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgede çıkan yangında, Patra Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan yaklaşık 550 araç kullanılamaz hale geldi.

Hasar tespitine ilişkin veriler

Meteo.gr ve Atina Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde çıkan orman yangınlarından ülke genelinde yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi.

