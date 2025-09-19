Yunanistan'dan 6 Tekne Küresel Sumud Filosu'na Katıldı: Gazze'ye İnsani Yardım Rotası

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan 6 tekne, 46 gönüllü ile Milos'ta bekliyor; Sicilya'da uluslararası filo ile buluşup Gazze'ye insani yardım götürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:26
Yunanistan'dan 6 Tekne Küresel Sumud Filosu'na Katıldı: Gazze'ye İnsani Yardım Rotası

Yunanistan'dan 6 tekne Küresel Sumud Filosu'na katıldı

Yunanistan'dan hareket eden altı tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katıldı. Efimerida ton Syntakton gazetesinin haberine göre, bu girişim tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor.

46 kişilik gönüllü ekip, İsrail'in uyguladığı ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

Filoya katılan teknelerin isimleri şöyle: "Oksigono", "Vangelis Pissias", "Pavlos Fyssas", "Ahed Tamimi", "Free Willy" ve "İlektra". Söz konusu tekneler Yunanistan'ın Milos Adası'na ulaştı ve burada uluslararası filonun diğer unsurlarını beklemeye başladı.

Sicilya'da buluşma ve ortak seyir planı

Haberde, teknelerin İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan uluslararası filo ile buluşmasının ardından Akdeniz'de birlikte seyredecekleri ve Gazze'ye ulaşmayı hedefledikleri bildirildi.

Girişimin ana hedefi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve bölgede uygulanan ablukanın kırılmasını sağlamak olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
DEA'nin Meksika Kartellerine Askeri Müdahale Çağrısı Beyaz Saray ve Pentagon'da Tartışma Yarattı
3
Kastamonu'da 8 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
4
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
5
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
6
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
7
Adana'da Market Zinciri Deposunda Yangın Söndürüldü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek