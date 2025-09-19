Yunanistan'dan 6 Tekne Küresel Sumud Filosu'na Katıldı: Gazze'ye İnsani Yardım Rotası

Yunanistan'dan 6 tekne Küresel Sumud Filosu'na katıldı

Yunanistan'dan hareket eden altı tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katıldı. Efimerida ton Syntakton gazetesinin haberine göre, bu girişim tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor.

46 kişilik gönüllü ekip, İsrail'in uyguladığı ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

Filoya katılan teknelerin isimleri şöyle: "Oksigono", "Vangelis Pissias", "Pavlos Fyssas", "Ahed Tamimi", "Free Willy" ve "İlektra". Söz konusu tekneler Yunanistan'ın Milos Adası'na ulaştı ve burada uluslararası filonun diğer unsurlarını beklemeye başladı.

Sicilya'da buluşma ve ortak seyir planı

Haberde, teknelerin İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan uluslararası filo ile buluşmasının ardından Akdeniz'de birlikte seyredecekleri ve Gazze'ye ulaşmayı hedefledikleri bildirildi.

Girişimin ana hedefi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve bölgede uygulanan ablukanın kırılmasını sağlamak olarak öne çıkıyor.