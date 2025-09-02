Yunanistan'dan Global Sumud Filosu'na Katılım: March to Gaza Greece Gemisi Katılıyor

İnisiyatif, Gazze ablukasının kırılması için harekete geçiyor

Yunanistan'daki March to Gaza Greece inisiyatifi, Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu'na kendi gemisiyle katılacağını açıkladı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, "Halklar, hükümetlerin suçlara göz yumduğu yerde harekete geçebilir, kuşatmayı kırabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki Yunan teknesinin 2008'de Gazze ablukasını ilk kez kırdığı hatırlatılırken, bugün Gazze'de yaşanan insani krizin çok daha derin olduğu; binlerce çocuğun hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Gönderilecek gemiyle ilgili ayrıntıların güvenlik gerekçesiyle şimdilik paylaşılmadığı kaydedildi. İnisiyatif, Atina hükümetinin İsrail ile yakın işbirliği nedeniyle seferin engellenme riski bulunduğunu, ayrıca İsrail'in benzer girişimleri uluslararası alanda hedef aldığı için gizliliğin şart olduğunu belirtti.

Geminin çıkış tarihinin ancak 24-48 saat kala duyurulabileceği ve Yunan hükümetinin seferin güvenliğini garanti altına alması gerektiği aktarıldı.