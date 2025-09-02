DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Yunanistan'dan Global Sumud Filosu'na Katılım: March to Gaza Greece Gemisi Katılıyor

March to Gaza Greece, Global Sumud Filosu'na Yunan gemisiyle katılacağını duyurdu; güvenlik gerekçesiyle ayrıntılar ve kalkış tarihi gizli tutuluyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:10
Yunanistan'dan Global Sumud Filosu'na Katılım: March to Gaza Greece Gemisi Katılıyor

Yunanistan'dan Global Sumud Filosu'na Katılım: March to Gaza Greece Gemisi Katılıyor

İnisiyatif, Gazze ablukasının kırılması için harekete geçiyor

Yunanistan'daki March to Gaza Greece inisiyatifi, Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu'na kendi gemisiyle katılacağını açıkladı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, "Halklar, hükümetlerin suçlara göz yumduğu yerde harekete geçebilir, kuşatmayı kırabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki Yunan teknesinin 2008'de Gazze ablukasını ilk kez kırdığı hatırlatılırken, bugün Gazze'de yaşanan insani krizin çok daha derin olduğu; binlerce çocuğun hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Gönderilecek gemiyle ilgili ayrıntıların güvenlik gerekçesiyle şimdilik paylaşılmadığı kaydedildi. İnisiyatif, Atina hükümetinin İsrail ile yakın işbirliği nedeniyle seferin engellenme riski bulunduğunu, ayrıca İsrail'in benzer girişimleri uluslararası alanda hedef aldığı için gizliliğin şart olduğunu belirtti.

Geminin çıkış tarihinin ancak 24-48 saat kala duyurulabileceği ve Yunan hükümetinin seferin güvenliğini garanti altına alması gerektiği aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
5
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
6
Defense News Top 100'de 5 Türk Şirketi: ASELSAN 43, TUSAŞ 47
7
Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde: 'Filistin'e Adil Çözüm Olmadan Barış Yok'

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı