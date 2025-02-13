Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Suriye'nin Kendi Ayakları Üstünde Durması Önemli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'nin İstikrarı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'nin kendi ayakları üstünde durmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Yerapetritis, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansına katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis'in konferans sırasında İspanya, Mısır, Ürdün, Irak ve Fransa'dan mevkidaşları ile görüşme fırsatı bulduğu aktarıldı.

Paris’te Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerapetritis, bugünkü konferansın Suriye’nin geleceği açısından önemi üzerinde durdu. Yarapetritis, "Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin büyük bir krizden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Şu an Suriye'ye insani yardım gönderilmesi, ülkedeki kurumların düzene girmesi ve Suriye'nin kendi ayakları üstünde durması son derece önemlidir." dedi.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Suriye'nin geleceğine ilişkin düzenlenecek görüşmelere katılmaya devam edeceğini belirterek, "Suriye'deki yeni rejimin, uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuna tamamen saygılı olmasının yanı sıra, bu yönetimin tüm Hristiyan nüfusunu da kapsayacak şekilde bir anlayış geliştirmesi Yunanistan için son derece önemlidir." şeklinde konuştu.