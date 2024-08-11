Yunanistan'ın Varnava Bölgesi'nde Yangın Alarmı: 9 Köy Tahliye Edildi

Yangın Felaketi Varnava Bölgesini Esir Aldı

Yunanistan'ın Atina'nın doğusundaki Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle dokuz köyün tahliye edilmek zorunda kaldığı açıklandı.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın yangını daha da büyüttüğü ve kontrol altına almanın oldukça zorlaştığı bildirildi. Yangına yaklaşık 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği yetkililerce belirtildi.

Vatandaşlar Güvende mi?

Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması sebebiyle 9 köydeki vatandaşlar tahliye edildi. Bununla birlikte, polis ve gönüllü ekipler yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı insanları kurtararak destek sağladı.

Dumanlar Başkent'e Ulaştı

Yangın nedeniyle bölgedeki dumanların Atina'ya kadar ulaştığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istemekte.

Sağlık Hizmetleri Takviye Ediliyor

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, yangın sonrası artan sağlık ihtiyaçları için Nea Makri ve Kapandritios sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumuna geçirildiğini duyurdu.