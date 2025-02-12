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Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas Oldu

Konstantinos Tasulas, Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan 4. tur oylamada yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:38
Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas Oldu

Yunanistan, yeni Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için yapılan 4. tur oylamada Konstantinos Tasulas ile yola devam etme kararı aldı. Tasulas, 13 Mart tarihinde yemin ederek resmi olarak görevine başlayacak.

Yunanistan Parlamentosu'nda, mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun görev süresinin dolmasının ardından gerçekleştirilen oylamada, toplamda 276 milletvekili oy kullanmıştır. İktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı olan Tasulas, 160 oy alarak birinci sırada yer aldı. Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'ten Tasos Yaniçis 34, Radikal Sol İttifak'tan Luka Kaçeli 29, ve Zafer Partisi'nden Kostas Kiryaku ise 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 39 olarak kaydedildi.

Yeterli oy sayısı olan 151'i aşmayı başaran Tasulas, Yunanistan’ın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Parlamentoda yapılan önceki üç tur oylamada ise, hiç bir aday gerekli oy sayısına ulaşamadığı için sonuç dördüncü tura kalmıştı.

Konstantinos Tasulas, cumhurbaşkanı adayı olmadan önce üç kez parlamento başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu görevde en yüksek destekle seçilen başkan konumundaydı. Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildikten sonra parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamentoda yapılan oylama ile belirlenmektedir. Ülkede bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilirken, bir adayın seçilebilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi olan 200 oya ulaşması gerekmektedir. Eğer bu sayı sağlanamazsa, seçim 5 gün içinde tekrarlanır. Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda da 200 olan yeter sayısına ulaşılamaması durumunda, parlamento üçüncü kez seçime gider ve burada aranan oy sayısı 180'e düşer. Üçüncü turda yeterli oy alınamaz ise, dördüncü turda 151 oy alan aday cumhurbaşkanı olarak görevi devralır.

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