Yunanistan Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunu yönetmek istiyor

Nikos Dendias, Yunanistan Savunma Bakanı, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunu yönetmesi ve operasyonun merkezinin Larisa'da olması teklifinde bulunacağını söyledi.

Yunanistan Kızıldeniz'deki Avrupa operasyonunu yönetmek istiyor
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Dendias, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda Avrupa savunma sanayisi gibi konuların da gündeme geleceğini ve bunun Yunanistan açısından çok önemli olduğunu belirtti. Dendias, toplantıda Ukrayna konusunun da ele alınacağını söyledi.

Bakan Dendias, toplantıda Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun da konuşulacağını belirtti. Operasyonda yönetimin Yunanistan'da olmasını ve operasyonun merkezi olarak da Larisa Komuta Merkezi'nin olması yönünde teklif götüreceğini ifade etti.

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