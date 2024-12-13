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Yunanistan, Suriyeli Sığınmacıların İltica Başvurularını Askıya Aldı

Yunanistan, Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularına yanıt verme sürecini askıya aldı. Gelişmeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:19
Yunanistan, Suriyeli Sığınmacıların İltica Başvurularını Askıya Aldı

Yunanistan'dan Sığınmacılar İçin Şok Karar

Yunanistan, Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin yanıt verme sürecini dondurdu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Yunan hükümeti, dışişleri ve güvenlik konseyi toplantısında Suriyelilerin iltica taleplerini değerlendirdi.

Bu toplantıda, bugüne kadar yapılan iltica başvurularının aksi bir karar çıkana kadar askıya alınmasına karar verildi. Yunan hükümeti, haftalık değerlendirmelerle Suriye'deki gelişmeleri izleyerek, Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin izleyeceği yolu belirleyecek.

Mevcut iltica başvuruları nedeniyle programlanmış olan mülakatlar sürdürülecekken, yeni başvurular da kabul edilmeye devam edecek. Ancak konuya ilişkin nihai bir karar verilene kadar başvurulara olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmeyecek.

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