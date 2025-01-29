Yunanistan, Türkiye’ye Meteor Füzesi Satışı İhtimaline Tepki Gösterdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer ile yaptığı görüşmede, Türkiye’ye Meteor füzesi satılacağına yönelik haberlerden duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Dendias, yaptığı X paylaşımında, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in de bilgilendirildiği bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Fransa’nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun, Türkiye’ye Meteor füzesi satışı konusunda çıkan haberlerle ilgili Auer’den resmi bilgi talep ettiğini kaydeden Dendias, “Fransız Büyükelçi'ye böyle bir olasılığa Yunanistan’ın tepkisini dile getirdim. Bu tür bir durum, iki ülke arasında bugüne dek hüküm süren mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır.” dedi.

Havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu savunma şirketi MBDA tarafından üretilmektedir.