DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Yunanistan, Türkiye’ye Meteor Füzesi Satışı İhtimaline Tepki Gösterdi

Yunanistan, Türkiye’ye Meteor füzesi satışı ihtimaline karşı rahatsızlığını Fransa’ya iletti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:39
Yunanistan, Türkiye’ye Meteor Füzesi Satışı İhtimaline Tepki Gösterdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer ile yaptığı görüşmede, Türkiye’ye Meteor füzesi satılacağına yönelik haberlerden duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Dendias, yaptığı X paylaşımında, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in de bilgilendirildiği bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Fransa’nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun, Türkiye’ye Meteor füzesi satışı konusunda çıkan haberlerle ilgili Auer’den resmi bilgi talep ettiğini kaydeden Dendias, “Fransız Büyükelçi'ye böyle bir olasılığa Yunanistan’ın tepkisini dile getirdim. Bu tür bir durum, iki ülke arasında bugüne dek hüküm süren mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır.” dedi.

Havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu savunma şirketi MBDA tarafından üretilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi
4
TBMM'de Muhalefetin Önerileri Reddedildi; Ekonomi Düzenlemeleri Görüşülmeye Başlandı
5
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
6
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
7
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı