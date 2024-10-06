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Yunanistan ve Türkiye Arasındaki Güven Artışı: Yorgos Yerapetritis'in Açıklamaları

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile güven seviyesinin açık iletişimle arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:14
Yunanistan ve Türkiye Arasındaki Güven Artışı: Yorgos Yerapetritis'in Açıklamaları

Yunanistan ve Türkiye Arasındaki Güven Artışı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile aralarındaki güven seviyesinin açık iletişim kanalları ile adım adım yükseldiğini duyurdu.

İletişim Kanalları ve Görüşmeler

Yerapetritis, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, iki ülke arasında son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde yeterli güven seviyesine ulaştıklarını belirtti.

Yunan Bakan, iki ülkenin dışişleri bakanlarının deniz yetki alanlarının belirlenmesi ile ilgili kapsamlı görüşmelerin mevcut koşullar altında değerlendirilmesi için liderler tarafından talimat aldığını ifade etti.

Gelecek Ziyaret ve İlişkilerin Geleceği

Yerapetritis, tüm ilgili konuların Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kasım ayında Atina'yı ziyaretinde ele alınacağını sözlerine ekledi.

İstişare Süreci ve Zorluklar

Bakan, ikili ilişkilerdeki iyi iklimin korunmasına öncelik vereceklerinin altını çizdi. İstişare görüşmelerinin 65. tura gitmeyi hedeflemediğini belirten Yerapetritis, 21 yıllık süreçte 64 tur görüşme sonucunda Türkiye ile müzakere seviyesine ulaşamadıklarını kaydetti.

Son olarak, Yerapetritis, "Dış politikanın karmaşık konularında ataletin zarara neden olduğu ispatlandı. Tek başına hareket faydalı sonuçlar doğuruyor," şeklinde görüş belirtti.

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