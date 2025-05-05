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Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy, Eskişehir'de Türkçenin Değerlerini Anlattı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ali Eskişehir'de Türkçe ve kültürel değerleri dünyaya tanıtan konferansa katıldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:19
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy, Eskişehir'de Türkçenin Değerlerini Anlattı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ali, Eskişehir'de Konferans Verdi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, Eskişehir'de düzenlenen "Bu Yolun Ötesi, Yunus'un Türkçesi" konferansında önemli mesajlar verdi. Konferans, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde, 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında gerçekleştirildi ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansta, "Bilmeyen Ne Bilsin Yunus Emre'nin Hikayesi" başlıklı video izletilerek YEE'nin tanıtımı yapıldı. Başkan Aliy, ünlü Türk düşünürü ve mutasavvıf Yunus Emre'nin Türkçenin sade ve etkili bir dille ifadesinin önemine vurgu yaptı.

Yunus Emre'nin Mirası ve Türkçe

Aliy, konuşmasında Yunus Emre'nin 13. yüzyılda halkın anlayabileceği sade bir Türkçe ile yazdığı eserlerinin, zamanın ötesine seslendiğini belirtti. "Bugün bizler de Yunus'un izinden giderek Türkçeyi sadece öğretmeyi değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel ve insani değerlerle dünyaya sunmayı amaçlıyoruz." diyerek Türkçenin önemine dikkat çekti.

Yunus Emre'nin Anadolu irfanını, barışı ve gönül birliğini temsil ettiğini belirten Aliy, Yunus Emre Enstitüsü'nün bu anlamlı miras doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

İş Birliği Vurgusu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de Yunus Emre'nin Anadolu medeniyetinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Adıgüzel, Yunus Emre Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi olarak daha fazla işbirliği yapma hedeflerini dile getirerek, Yunus'un felsefesini ve Türkçeyi dünyada daha fazla yaymak için güçlü adımlar atmayı planladıklarını belirtti.

Konferans, ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Eskişehir'deki Anadolu...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde "Bu Yolun Ötesi, Yunus'un Türkçesi" adlı konferans verdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Eskişehir'deki Anadolu...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde "Bu Yolun Ötesi, Yunus'un Türkçesi" adlı konferans verdi.

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