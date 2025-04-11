Yunus Emre Enstitüsü, Gambiya'da Türkçe Öğretimine Başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Afrika'nın Gambiya ülkesinde Türkçe öğretimine başladı. Ülkenin başkenti Banjul'da verilen eğitimlerle YEE, ilk etapta 3 grup halinde toplamda 32 Gambiyalı kursiyere dil eğitimi sunuyor.

Kursiyerler arasında Türkiye'de eğitim almak isteyenler, Türk şirketlerinde çalışanlar ve Türk dizilerine ilgi duyan katılımcılar yer alıyor. Daha önce Maarif Vakfı’na bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe dersleri verilmişken, YEE’nin başlattığı bu programlar, bireysel başvurulara açık olan özel amaçlı ilk Türkçe kursları olma özelliği taşıyor.

“Amacımız Dostlukları ve İlişkileri Güçlendirmek”

YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe, Türkçe öğretiminin en öncelikli faaliyet alanlarından biri olduğunu belirtti. Efe, “Yunus Emre Enstitüsü olarak, Türkiye'nin tanıtımı ve dünya halklarıyla yeni dostluklar kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla kültürel etkileşim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de yabancılara Türkçe öğretimi.” dedi.

Efe, YEE’nin şu anda 68 ülkede 92 kültür merkezi ile faaliyet gösterdiğini ve bu ülkelerin 15'inin Afrika’da yer aldığını ifade etti. Afrika’nın Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Efe, Gambiya'da Türk kültürü ve dili konusunda artan ilgiyi de aktardı.

Efe, “Merkezimizi Türkiye’ye ilgi duyan herkesin uğrak noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.” diyerek Gambiya'da Türk kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Büyükelçi Oba’dan Övgü Dolu Sözler

Gambiya'daki Türkçe kursları hakkında görüş bildiren Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, kursların başlamasının ardından Türkçe öğrenme ilgisinin oldukça memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Oba, mevcut olarak 32 öğrencinin Türkçe eğitimi aldığını belirterek, “Bu sayı başlangıç için oldukça güzel bir rakam. İnsanlarda Türkçeye ve kültürümüze karşı bir ilgi olduğunu hissettim.” dedi. Gelecek dönemde bu ilginin daha da artmasını beklediklerini belirten Oba, Türk varlığını ve kültürünü daha etkin bir şekilde hissettirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Kültürel Etkinliklerle Bağlar Güçlendiriliyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kurslarının yanı sıra Gambiya'da kültürel etkileşim faaliyetlerine hız veriyor. Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gambiya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan öksüz ve yetim çocuklar için Enstitü merkezinde bir şenlik düzenlenecek. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 29 Nisan'da Gambiya Ulusal Sanat ve Kültür Merkezi işbirliğiyle, sanatçılar ve sanat birliklerinin katılımıyla bir yuvarlak masa çalıştayı organize edilecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da Türkçe öğretimine başladı. Ülkenin başkenti Banjul'da faaliyetlerine başlayan YEE, ilk etapta 3 ayrı grupta toplam 32 Gambiyalı kursiyere Türkçe eğitimi veriyor. YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe (solda), enstitüyü ziyaret eden Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'yı (sağda) ağırladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da Türkçe öğretimine başladı. Ülkenin başkenti Banjul'da faaliyetlerine başlayan YEE, ilk etapta 3 ayrı grupta toplam 32 Gambiyalı kursiyere Türkçe eğitimi veriyor. YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe (solda), enstitüyü ziyaret eden Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'yı (sağda) ağırladı.