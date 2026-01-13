Yunusemre'de Alzheimer Hasta Yakınlarına Nefes Eğitimi

Yunusemre Belediyesi ve Alzheimer Derneği işbirliğiyle hasta yakınlarına nefes egzersizi eğitimi verildi; doğru nefes teknikleri ve uygulamalı rahatlama çalışmaları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:29
Yunusemre'de Alzheimer Hasta Yakınlarına Nefes Eğitimi

Yunusemre'de Alzheimer hasta yakınlarına nefes eğitimi

Yunusemre Belediyesi ve Alzheimer Derneği işbirliğiyle, Alzheimer ve Demans hastalarının ve yakınlarının sosyal yaşama katılımını güçlendirmek amacıyla danışma merkezinde nefes egzersizi eğitimleri başlatıldı.

Alzheimer ve Demans Danışma/Dayanışma Merkezinde düzenlenen eğitime Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şube Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal katıldı.

Eğitim içeriği ve uygulama

Nefes Eğitmeni Arzu Salmanlı tarafından verilen eğitimlerde; doğru nefes alma teknikleri, nefesin beden ve zihin üzerindeki olumlu etkileri ile günlük yaşamda uygulanabilecek pratik egzersizler anlatıldı. Katılımcılar hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlamaya yönelik uygulamalı çalışmalar yaptı.

Hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, takip ve destek amaçlı olarak 2 haftada bir devam edecek.

