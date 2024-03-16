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Yurdun farklı bölgelerinde doktorlar ve sağlıkçılar Gazze için yürüdü!

Bugün, Türkiye’nin farklı illerinde, Gazze için sessiz yürüyüş eylemleri düzenlenmeye devam etti. Farklı illerde görev yapmakta olan çok sayıda doktor, sağlık çalışanı ve tıp öğrencileri bu yürüyüşlere katılım göstermeyi sürdürüyor. İsrail’in Filistinlilere yönelik devam ettirdiği saldırıyı protesto eden bu topluluklar, Filistinlilerin yanında olduklarını belirtirken ve boykot çağrısında da bulunuyorlar.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:04
Yurdun farklı bölgelerinde doktorlar ve sağlıkçılar Gazze için yürüdü!

İstanbul’da doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, 2. Abdülhamid Han türbesi önünde toplanarak İsrail saldırılarını protesto etti. Buradan hareket eden topluluk, İsrail’in saldırılarını kınayan pankartlarla birlikte Ayasofya Meydanı’na yürüdü.

Bir başka grup ise Sakarya’da toplandı. Sakarya’da Tozlu Camisi önünde toplanan hekimler, sağlık çalışanları ve öğrenciler, en büyük silahlarının “boykot” olduğuna dikkat çektiler. Sakarya Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli Mohammed Al Tamimi, teröre her şekilde karşı durduklarını ifade etti.

İsrail karşıtı yapılan bu “sessiz yürüyüş” eylemi Eskişehir, Afyon, Siirt, Uşak gibi diğer şehirlerde de gerçekleştirildi.

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