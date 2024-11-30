Yurduntepe Kayak Merkezi Yeni Sezonda 100 Binden Fazla Ziyaretçi Bekliyor

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Heyecanı

Yurduntepe Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı'ndaki büyüleyici doğal güzellikleriyle yeni kayak sezonuna kapılarını açtı. İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, bu yıl 100 binden fazla ziyaretçi beklediklerini duyurdu.

Yıllık Ziyaretçi Sayısında Artış

2020 yılından bu yana her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını belirten Kaya, Kastamonu, Çankırı gibi illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de misafirler geldiğini ifade etti.

Açık Pistler ve Tesisler

Kar yağışı ile birlikte tesisin bu sezonki ilk etap açılışında kızak pisti, acemi pisti, telesiyej ve kafelerin devreye girdiğini bildiren Kaya, ana pistlerin kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kullanılabileceğini aktardı. Geçen yıl 30 Aralık itibarıyla sezonunu açan merkez, bu yıl erken kar yağışı nedeniyle daha fazla ziyaretçi bekliyor.

Devlet Yatırımının Önemi

Hakkı Kaya, tesisin açılışının ardından yapılan devlet yatırımlarının büyük katkı sağladığını vurguladı. "Bu dağ, önceden hiç bir şey yokken devlet yatırımlarıyla hayat buldu. Kastamonu ve çevre illerden insanlar son dönemde akın akın gelmeye başladılar" dedi.

Yeni Pist ve Gelecekteki Hedefler

Tesiste bu yıl ağır bakımlar yapıldığını ve yeni bir 450 metrelik pist açıldığını aktaran Kaya, bu gelişmelerle birlikte kayakseverlerin daha keyifli bir deneyim yaşayacağını belirtti. "Sezonun erken başlayıp uzun soluklu olmasını düşünüyoruz. Geçen sezon burayı 100 bin kişi ziyaret etti. 2024-2025 sezonunda bu sayının çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ilgaz Dağı'nda devlet yatırımıyla 2020 yılında faaliyete giren Yurduntepe Kayak Merkezi, yeni sezonda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Ilgaz Dağı'nda devlet yatırımıyla 2020 yılında faaliyete giren Yurduntepe Kayak Merkezi, yeni sezonda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.