Yüreğil Döneli İlkokulu'na Oyun Parkı — Vali Yiğitbaşı Harekete Geçti

Afyonkarahisar Emirdağ Yüreğil'deki Döneli İlkokulu'na, öğretmen Aziz Dönmez'in talebi üzerine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından oyun parkı kuruldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:54
Öğretmenin talebine hızlı çözüm

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Yüreğil köyünde eğitim gören çocukların okullarına İl Özel İdaresi tarafından oyun parkı yapıldı.

Yüreğil'deki Döneli İlkokulunda görev yapan öğretmen Aziz Dönmez, sosyal medya üzerinden çocuklar için oyun parkı talebini iletti. Talebe kayıtsız kalmayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, konuyla yakından ilgilenerek Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül'e gerekli talimatları verdi.

Vali Yiğitbaşı'nın desteğiyle kısa sürede kurulan yeni oyun parkı, köy okuluna kazandırıldı. Vatandaşlar, taleplerine kısa sürede dönüş sağlayıp çözüm üreten Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

