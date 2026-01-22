Yüreğil Döneli İlkokulu'na Oyun Parkı — Vali Yiğitbaşı Harekete Geçti

Yüreğil Döneli İlkokulu'na Oyun Parkı
Öğretmenin talebine hızlı çözüm
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Yüreğil köyünde eğitim gören çocukların okullarına İl Özel İdaresi tarafından oyun parkı yapıldı.
Yüreğil'deki Döneli İlkokulunda görev yapan öğretmen Aziz Dönmez, sosyal medya üzerinden çocuklar için oyun parkı talebini iletti. Talebe kayıtsız kalmayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, konuyla yakından ilgilenerek Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül'e gerekli talimatları verdi.
Vali Yiğitbaşı'nın desteğiyle kısa sürede kurulan yeni oyun parkı, köy okuluna kazandırıldı. Vatandaşlar, taleplerine kısa sürede dönüş sağlayıp çözüm üreten Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.
