Yüreğir'de Belediye Başkanı Demirçalı'dan CHP'li Meclis Üyelerine Sert İhtar

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, partisinin (CHP) bazı meclis üyeleri hakkında sert açıklamalarda bulundu. Demirçalı, bu üyelerin “partisinin belediye başkanına ayak direyen, halkın refahına set çeken bir zihniyetle hareket ettiğini” ifade etti. Böyle bir davranışın, belediyeye verdiği zararın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Meclis üyelerinin, halkın menfaatleri doğrultusunda hareket etmediklerini vurgulayan Demirçalı, “Şahsımı ve belediyemizi çalıştırmamak adına ellerinden geleni yapmaktadırlar” dedi. Özellikle, mali yapıyı koruyacak ve halkına daha iyi hizmet sunmayı sağlayacak kararların, 4 aydır mecliste engellendiğini dile getirdi.

Demirçalı, “Partisinin belediye başkanına ayak direyenlerin, halkın refahına set çeken zihniyetinin artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştığı” ifadesini kullanarak, bu durumun Yüreğir halkının hak etmediği bir durum olduğunu söyledi. Kendi aralarında birleşik ve barışık olmayan bir yapı ile hizmet edilemeyeceğini belirtti.

Açıklamasında, “Genel merkezimiz, partimiz ve kamuoyu bu tabloyu görmeli ve gereğini yapmalıdır” diyerek, üye disiplinine ve yerine getirilmesi gereken görevler konusunda gereken adımların atılmasını istedi.

Demirçalı, “Yüreğir’in kaynaklarını korumaya, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diyerek, belediyenin menfaatlerini savunanlarla, kişisel hesaplar uğruna Yüreğir'e zarar verenlerin halk tarafından asla unutulmayacağını vurguladı.