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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve önemli anları destekledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:50
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Muhteşem anların öne çıkarıldığı bu oylamada, Kaymakam Aksu'nun katılımı, bölgesel gelişime ve sanata verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı, Türkiye'nin önde gelen haber ajanslarından biri olarak, ülke içindeki önemli olayları ve kültürel anları aktarmada büyük bir rol oynuyor. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'nun desteği, bu tür organizasyonların önemini vurgulayan bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Adana'da, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Adana'da, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kaymakam Aksu (sağda) fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan (solda) bilgi aldı.

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