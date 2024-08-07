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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan Anadolu Ajansı'na Ziyaret

Olimpiyat tarihinin ilk atıcılık madalyasını kazanan Dikeç ve Tarhan, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:43
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan Anadolu Ajansı'na Ziyaret

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan Anlamlı Ziyaret

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde atıcılık alanında ilk madalyasını kazandıran sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) merkeziyle bir araya geldi.

Üst Üste Başarılar

Dikeç ve Tarhan, uluslararası arenada elde ettikleri başarılar ile Türk sporuna önemli katkılarda bulundular. Ziyaret sırasında spor hayatları hakkında bilgiler verdiler.

Gelecek Hedefleri

Sporcular, olimpiyatlarda kazandıkları madalya sonrası, genç nesillere ilham vermek istediklerini ifade ederek, gelecekteki hedeflerini de anlattılar.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (ortada) ile Şevval İlayda Tarhan'ı (solda) kabul etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (ortada) ile Şevval İlayda Tarhan'ı (solda) kabul etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (ortada) ile Şevval İlayda Tarhan'ı (solda) kabul etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (ortada) ile Şevval İlayda Tarhan'ı (solda) kabul etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (ortada) ile Şevval İlayda Tarhan'ı (solda) kabul etti.

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