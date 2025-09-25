Yusuf Tekin: Derslik Başına Öğrenci Sayısı Düştü — Gaziantep'te Toplu Okul Açılışı

Tekin, yatırımlar ve rakamlarla eğitimdeki gelişmeyi anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te düzenlenen toplu okul açılış töreninde eğitimde yapılan yatırımları değerlendirdi ve hayırseverlere teşekkür etti.

Tekin, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 2003-2004 eğitim öğretim yılında derslik başına öğrenci sayısı, ilköğretim okullarında 36, ortaöğretim kurumlarında 30'du bugün ise..." diye başlayarak, güncel rakamları paylaştı.

Bakan Tekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gerçekten son 23 yılda eğitim öğretim alt yapısıyla ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Türkiye'de 2003-2004 eğitim öğretim yılında derslik başına öğrenci sayısı, ilköğretim okullarında 36, ortaöğretim kurumlarında 30'du bugün ise ilköğretim kurumlarında 23, ortaöğretim kurumlarında 20 oldu. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de düşüşler oldu. Şunun altını ısrarla çizmek istiyorum .OECD ortalamalarına erişmiş durumdayız. Birçok göstergede de OECD ortalamalarının üzerindeyiz. Bu anlamda bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Tören kapsamında hayırseverler tarafından yaptırılan Bedia Mehmet Zeki Zorkirişçi İlkokulu, Nigar Erdemoğlu Ortaokulu ve İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi resmi olarak açıldı.

Tekin, Gaziantep'teki derslik sayısının AK Parti iktidarı öncesinde 6 bin olduğunu, bugün ise derslik sayısının yaklaşık dört kat artarak 22 bin 633'e çıktığını vurguladı.

Törende ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu hazır bulundu. Hayırseverlerden Zeki Zorkirişci törende selamlama konuşması yaptı.