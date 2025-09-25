Yusuf Tekin Gaziantep'te: "Eğitim Kolay Olmayacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı - Gaziantep Öğretmenevi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"nda eğitim sürecinin taşıdığı güçlükleri vurguladı ve eğitim camiasıyla birlik içinde çalışacaklarını belirtti.

Tekin, konuşmasında eğitimin zorluklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şunun da farkındayım, eğitim, içinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. Çünkü herkesin rahatlıkla fikir yürüttüğü, düşüncesini ifade ettiği ve çok farklı fikirlerin olabildiği bir alandayız. Bir evde anne-baba dahi çocuklarının eğitimi konusunda farklı görüş ayrılıkları yaşayabiliyor. Dolayısıyla 86 milyon vatandaşımızın her birinin eğitim ve öğretimle ilgili çok farklı düşünceleri olacak. İşin ilginç yanı ise herkes kendi düşüncesini mutlak doğru olarak ifade edecek. Hal böyle olunca ortada 86 milyon farklı doğru olduğunu düşünebileceğimiz uygulama ya da politika önerisi olacak. Yaptığımız hiçbir iş bir başkası tarafından belki tasvip edilmeyecek, belki de istediğimiz şekilde değerlendirilmeyecek. O yüzden zor bir mücadelenin içerisindeyiz."

Toplantıda, yürüdükleri yolun istişareye açık olduğunu vurgulayan Tekin, eğitimcilerle duyarlılık içinde yapılacak çalışmaları paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıda kısa selamlama konuşmaları yaptı.

