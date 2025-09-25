Yusuf Tekin Gaziantep'te: "Eğitim Kolay Olmayacak" - İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda eğitimin zorluklarına dikkat çekti ve istişare çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:23
Yusuf Tekin Gaziantep'te: "Eğitim Kolay Olmayacak" - İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

Yusuf Tekin Gaziantep'te: "Eğitim Kolay Olmayacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı - Gaziantep Öğretmenevi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"nda eğitim sürecinin taşıdığı güçlükleri vurguladı ve eğitim camiasıyla birlik içinde çalışacaklarını belirtti.

Tekin, konuşmasında eğitimin zorluklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şunun da farkındayım, eğitim, içinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. Çünkü herkesin rahatlıkla fikir yürüttüğü, düşüncesini ifade ettiği ve çok farklı fikirlerin olabildiği bir alandayız. Bir evde anne-baba dahi çocuklarının eğitimi konusunda farklı görüş ayrılıkları yaşayabiliyor. Dolayısıyla 86 milyon vatandaşımızın her birinin eğitim ve öğretimle ilgili çok farklı düşünceleri olacak. İşin ilginç yanı ise herkes kendi düşüncesini mutlak doğru olarak ifade edecek. Hal böyle olunca ortada 86 milyon farklı doğru olduğunu düşünebileceğimiz uygulama ya da politika önerisi olacak. Yaptığımız hiçbir iş bir başkası tarafından belki tasvip edilmeyecek, belki de istediğimiz şekilde değerlendirilmeyecek. O yüzden zor bir mücadelenin içerisindeyiz."

Toplantıda, yürüdükleri yolun istişareye açık olduğunu vurgulayan Tekin, eğitimcilerle duyarlılık içinde yapılacak çalışmaları paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıda kısa selamlama konuşmaları yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri...

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep
3
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
4
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
5
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
6
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
7
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim