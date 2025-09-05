DOLAR
Yusuf Tekin: Hayalet Sınıflara Kademeli Kapatma Cezası

Bakan Yusuf Tekin, hayalet sınıf denetimlerinde özel okullara kademeli kapatma cezaları uygulandığını, Milli Eğitim Akademisi ve ücret denetimlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:06
Yusuf Tekin: Hayalet Sınıflara Kademeli Kapatma Cezası

Yusuf Tekin: Hayalet Sınıflara Kademeli Kapatma Cezası

AA Editör Masası'nda değerlendirmeler

Bakan Yusuf Tekin, Adile Sultan Kasrı'nda katıldığı AA Editör Masası programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve eğitim politikalarını değerlendirdi.

Milli Eğitim Akademisi kurumsallaşıyor

Tekin, bu yıl ilk kez akademiye giriş sınavı ve son kez KPSS ile öğretmen istihdamı yaptıklarını belirterek, Milli Eğitim Akademisi'nin 1 Ocak 2025 itibarıyla yasalaştığını ve 1 Eylül 2025'te tüm öğretmen yetiştirme görevlerinin akademiye devredileceğini söyledi.

Daha önce Bakanlık bünyesindeki hizmet içi eğitim enstitülerinin Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürüldüğünü, Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da binaların açıldığını ve ihtiyaç halinde yeni binalar açılacağını aktardı.

Üniversite işbirliği ve öğretmenlik kontenjanları

YÖK ile koordinasyon içinde olduklarını belirten Tekin, öğretmen yetiştiren fakültelerin kontenjanlarının YÖK ile her yıl görüşüldüğünü ve bu yıl kontenjanların azaldığını ifade etti. Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin YÖK ile uyum içinde yürütüleceğini dile getirdi.

Özel okulların denetimi ve ücret takibi

Tekin, özel okula kayıtın velinin tercihi olduğuna işaret ederek, özel okullar arasında hizmet kalitesi farklılıkları bulunduğunu söyledi. Velilerin satın almak istedikleri hizmetler karşılığında ücret ödemesi gerektiğini vurguladı ve özel okulların sundukları hizmetlerin maliyetini sisteme girmelerini istedi.

Enflasyonun üzerinde fiyat uygulayan okullara karşı engel koyduklarını, ücret artışlarını sürekli takip ettiklerini ve yönetmelikte tanımlanan enflasyon farkından fazla ücret talep eden okullara soruşturma açtıklarını belirtti.

Tekin, Türkiye'de yaklaşık 12 bin özel okul bulunduğunu, çok az sayıda okulun fahiş ücret talep ettiğini ve bunun genelleme yapılamayacağını söyledi.

Hayalet sınıflara yönelik yaptırımlar

Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık. Tekin, asgari ücretin 10-20 katı para cezası ve kapatma cezası uygulandığını, devamsızlık denetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Yönetmelik değişikliği ve enflasyon hesabı

Bugün yayımlanan iki yönetmeliğe değinen Tekin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile enflasyonla mücadelede iş birliği yaptıklarını, özel okul ücret tespitinin önceki uygulamaya göre değiştiğini ve artık aralık ayı enflasyonunun baz alınacağını söyledi.

(Sürecek)

