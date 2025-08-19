Yusuf Tekin Kütahya'da: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya'da bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve toplumla iç içe siyaset anlayışının önemini vurguladı.

Toplumla birebir temas: Siyasetin temel şiarı

Tekin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hareketle başlayan, halkın sorunlarını birebir dinleme ve anında çözüm üretme geleneğinin partisinin temel siyaset felsefesi olduğunu söyledi. Bu çerçevede, Genel Merkez'den gelen yetkililerle birlikte 10 milletvekiliyle Kütahya'da sahada gözlem yapacaklarını, vatandaşların sorunlarını tespit edip ilgili mercilere ileteceklerini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" söylemi ve geçmişe dair değerlendirme

Tekin, bu yılki buluşmaların gündeminin "Terörsüz Türkiye" olduğunu söyleyerek, AK Parti'nin 2001'den bu yana insan hakları, demokrasi ve yasakların kaldırılması yönündeki söylemlerini hatırlattı. Tekin, sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Böyle kararlılıkla mücadele yürütüldüğü için bugün bambaşka bir söylemi, ümidi, umudu Türkiye gündeminde hep beraber taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, sanatçı Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği dönemi anımsatan Tekin, AK Parti döneminde bu anlayışın değiştiğini; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe edebi ve sanat eserleri yayımladığını, devlet televizyonunda Kürtçe yayınların başladığını, okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin konulduğunu ve özel eğitim girişimlerine izin verildiğini aktardı. Tekin, bu adımlar sayesinde bugün "Terörsüz Türkiye" söyleminin konuşulabildiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Süreç hassasiyetle yürütülecek

Bakan Tekin, terörün ülkeye ekonomik maliyetinin yanı sıra demokratik olgunluğa yakışmayan bir durum olduğunu vurgulayarak, sürecin şehit yakınları ve gazileri rencide etmeyecek hassasiyetle yürütüleceğini söyledi: "Bu süreci şehit yakını ailelerimiz, gazilerimizi asla rencide etmeyecek bir hassasiyetle yürüttüğümüzün de altını çizmemiz lazım."

Eğitim politikaları ve müfredat çalışmaları

Bir gazetecinin sorusu üzerine Tekin, AK Parti hükümetinin eğitim alanında başörtüsü, katsayı ve seçmeli ders düzenlemeleri gibi adımlar attığını, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istenen sonuçların çoğunun elde edildiğini ifade etti. "Terörsüz Türkiye" süreci ilerledikçe Milli Eğitim Bakanlığı'na düşecek roller olabileceğini, TBMM'den çıkacak yasal düzenlemeler doğrultusunda gereken katkıyı sunacaklarını belirtti.

Tekin, müfredatla ilgili olarak da geçmişte ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerin ayıklanmış olduğuna dikkat çekti. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında müfredatın yeniden gözden geçirildiğini, barış, insan hakları, demokrasi ve temel hukuk ilkelerinin öğrencilerin edinmesi gereken başlıca bilgiler olarak tanımlandığını söyledi.

Aile Yılı ve genelge: 60'a yakın husus

Bakan, Aile Yılı konusunda 81 il valiliğine gönderilen genelgede 60'a yakın hususa dikkat çekildiğini belirtti. Genelgenin birinci maddesinde Aile Yılı'na yer verildiğini, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle çocukların aile kavramını içselleştirmesi ve ailenin devamlılığına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yürütüleceğini ifade etti.

Tekin ayrıca, genelgenin ikinci maddesinde bu yaz yoğun yaşanan orman yangınlarına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarına yer verildiğini; Tarım ve Orman Bakanlığı ile ağaçlandırma faaliyetleri ve doğaya saygı kapsamında öğrencilerin ormanlara sahip çıkmalarının hedeflendiğini söyledi.

Tekin konuşmasını, sürecin başarılı olmasının yalnızca iktidarın değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğu olduğuna dair çağrı yaparak tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Kütahya'da bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.