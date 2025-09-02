Yusuf Tekin Şam'da Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

Ziyaret ve temaslar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'ni ziyaret etti.

Emevi Camisi'ne gelen Tekin ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Tekin'e, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da eşlik etti.

Tekin, Emevi Camisi'nin ziyaretçi defterine şunları yazdı:

"Suriye ziyaretimiz kapsamında atalarımızın yadigarı Emevi Camisi'ni ziyaret ettik. Şehitlerimiz için, atalarımız için dua ettik. Mekanlar cennet olsun. Dost ve kardeş ülke Suriye'nin bölgede bağımsız, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını önemsiyoruz. Bu anlamda ilişkilerimizi geliştirecek adımları atmak üzere buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kardeşliğimiz mümkün olan en derin ilişkilere kavuşacak. Dostluğumuzun gelişmesi ve pekişmesi dileğiyle emeği geçen herkese şükranlarımla."

Ziyaretin ardından camiden ayrılan Tekin'in, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile görüşmesi bekleniyor.