DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,49%
ALTIN
4.606,51 -0,21%
BITCOIN
4.546.918,63 -1,58%

Yusuf Tekin Şam'da Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'daki Emevi Camisi'ni ziyaret ederek caminin durumu hakkında bilgi aldı; Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:27
Yusuf Tekin Şam'da Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

Yusuf Tekin Şam'da Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

Ziyaret ve temaslar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'ni ziyaret etti.

Emevi Camisi'ne gelen Tekin ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Tekin'e, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da eşlik etti.

Tekin, Emevi Camisi'nin ziyaretçi defterine şunları yazdı:

"Suriye ziyaretimiz kapsamında atalarımızın yadigarı Emevi Camisi'ni ziyaret ettik. Şehitlerimiz için, atalarımız için dua ettik. Mekanlar cennet olsun. Dost ve kardeş ülke Suriye'nin bölgede bağımsız, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını önemsiyoruz. Bu anlamda ilişkilerimizi geliştirecek adımları atmak üzere buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kardeşliğimiz mümkün olan en derin ilişkilere kavuşacak. Dostluğumuzun gelişmesi ve pekişmesi dileğiyle emeği geçen herkese şükranlarımla."

Ziyaretin ardından camiden ayrılan Tekin'in, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile görüşmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
3
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
4
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
5
Kuşadası'nda Tek Kişilik Protesto: Veysel Karahan'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki
6
Trabzonlu Taş Ustası Hayri Dertlioğlu 'Yılın Ahisi' Seçildi
7
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter