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Yusuf Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'ni Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile kültürel ve eğitim alanında yeni bir ağ kuracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:55
Yusuf Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'ni Tanıttı

Bakan Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'ni Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi tanıtım programında açıklamalarda bulundu. Tekin, "Bu liseler aracılığıyla kurulacak her sofra, yalnızca yemeklerin değil, birlikte yaşamanın, birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin yeniden tasarlandığı bir alan olacaktır." dedi.

Projenin Geçmişi ve Emine Erdoğan'ın Desteği

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Tekin, 2013-2018 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptığı dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tematik hale getirilmesi talimatını hatırlatarak, "Gastronomi ile ilgili başladığımız sürecin yarım kaldı. Ancak Emine Erdoğan'ın teşvikleri ile bunu hayata geçireceğiz." dedi.

Gastronomi ve Eğitim Vizyonu

Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin hedeflerinin arasında Anadolu mutfak kültürünü bilimsel literatüre dahil etmek ve gelecek kuşaklar için gençler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Bu projeyle birlikte 12 bin yıllık Anadolu mutfak hafızası'nın korunacağını belirtti. "Gastronomi liseleri, yalnızca okul değil, aynı zamanda 'Anadolu Sofraları' için bir laboratuvar, yaşayan bir bilgi ve deneyim merkezi olarak tasarlandı." diye ekledi.

Özgün Eğitim Alanları ve Kültürel Güç

Bakan Tekin, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde konumlandırılacak liselerin, her bölgenin iklim özelliklerine ve kültürel mirasına uygun eğitimler vereceğini açıkladı. İstanbul'da Osmanlı mutfağı, Antalya'da endemik bitkiler, Erzurum'da et ürünlerine yönelik eğitim programları düzenlenecek. Öğrenciler, dünyanın farklı mutfaklarından da deneyim kazanacaklar.

Cultural Diplomacy and Future Vision

Tekin, dünyada kültürel gücün yalnızca ekonomik ve politik araçlarla değil, kültürel mirasın etkili temsili yoluyla kurulduğunu ifade etti. "Gastronomi liseleri, Türkiye'nin kültürel diplomasisinin önemli parçalarından biri olacak. Bu proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tamamlayıcı bir unsurudur." dedi.

Son olarak, Bakan Tekin, Türkiye gastronomi liselerinin yalnızca bölgesel tatları tanıtmakla kalmayıp, bu tatların tarihsel ve ekolojik anlamlarını da derinlemesine analiz edeceğini belirtti. Bu şekilde, Türk mutfığının bir kimlik ve kültür haline geleceğini ifade etti. "Bu liseler, geleceği öngörebilen, çok dilli ve kapsamlı bir eğitim almış genç bireyler yetiştirecektir.'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Gastronomi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin​​​​​​ Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Gastronomi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin​​​​​​ Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

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