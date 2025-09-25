Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep

Yusuf Tekin Gaziantep'te: Müfredat Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Yenileniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep ziyaretinde eğitimde yapılan reformların detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, öğrencilerin hem çağın gerektirdiği becerilere sahip olması hem de milli ve manevi değerlerle donatılması hedefiyle müfredatın revize edildiğini vurguladı.

Müfredatın hedefleri ve yapılan değişiklikler

Tekin, sürekli yenilenen ve gelişen dünyaya eğitim alanında ayak uydurmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, dünyadaki eğitim teknolojilerindeki değişikliklere paralel adımlar attıklarını söyledi. Buna göre, erişilen bilginin beceriye dönüştürülmesini sağlayacak bir yapıya geçildiğini aktardı.

Konuşmasında, “Sizin içinde yaşadığınız çağa ve teknik imkanlara uygun bir müfredat yapmamız gerekiyordu. Çünkü bütün dünya bunu yaptı. Bizim de dünyadaki eğitim teknolojilerindeki bu değişikliklere ayak uydurmak için bir şeyler yapmamız ve müfredatımızı ona göre revize etmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık.” ifadelerine yer verdi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin okullarda edindiği bilgiyi toplumsal hayatta nasıl kullanacaklarını öğretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca müfredatın bazı derslerde üniversite düzeyine yaklaşan içeriğinin azaltıldığını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitimi alan öğrenci müfredatlarının ortalama yüzde 30 daha hafif hale getirildiğini ifade etti.

Tekin sözlerini, “Biz, çocuklarımızın bu ülkenin vatandaşı olmaktan, milletinin değerlerinden gurur duyan ve bu değerleri koruyan, atalarının ve dedelerinin mirasına sahip çıkan bir kuşak olarak yetişmesini istiyoruz. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerimizi müfredatımıza yerleştirdik.” şeklinde sürdürdü.

Program ve ziyaretler

Bakan Tekin, kente gelişinde Valiliği ziyaret etti ve Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Ardından, Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı.

Tekin, “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi” ile bugüne kadar çoğunluğu öğrencilerden oluşan 253 bin kişiyi Çanakkale'ye götüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve diğer ilgililer katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Çeber (sol 4), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 2), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ 3) ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç (sağda) da hazır bulundu.