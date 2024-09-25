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Yusuf Ziya Yılmaz Tekirdağ'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya gelerek seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:29
Yusuf Ziya Yılmaz Tekirdağ'da Partililerle Buluştu

Yusuf Ziya Yılmaz Tekirdağ'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partilileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Yılmaz'ı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve diğer partililer karşıladı.

Seçim Sonuçları Üzerine Değerlendirme

Basın toplantısında, Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından yerel durum değerlendirmeleri yaptıklarını belirtti. Geleceğe yönelik siyasi stratejilerini ve programlarını hatırlatarak, hizmet odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Sandıktan Çıkan Sonuçlar ve Mücadele Azmi

“Aldığımız oyun adeta anlamını bir talimat gibi gören ve bu talimatı öpüp başının üstüne koyan siyasi hareketiz” diyen Yılmaz, seçim sonuçlarını dikkatle analiz ettiklerini ifade etti. "Seçim bitti, hemen ertesi günü sahada çalışmalarımıza bu anlayışla birlikte başladık" şeklinde konuştu.

Gece Gündüz Çalışma İhtiyacı

Yılmaz, Tekirdağ'daki ziyaretinin ardından Edirne ve Kırklareli'nde de partililerle buluştuğunu belirterek, AK Parti'nin başarısı için sürekli çalıştıklarını vurguladı. “Siyasette nerede durduğunuzdan çok daha önemli bir şey vardır. Nerede yürüdüğünüz, hangi yolu katettiğiniz, hangi mücadelenin içinde olduğunuz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz, 31 Mart 2024 seçimlerinden aldığımız sonuçtan sonra mücadele azmini ve yürüdüğümüz yoldaki stratejimizi güçlendirmeyi, düşük tempoyla yürüyorsak koşmamız gerektiğini düşünerek bu mücadeleyi veriyoruz.”

Programda, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş da katılımcılara selamlama konuşması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi....

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına gelişinde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi....

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına gelişinde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi....

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına gelişinde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer tarafından karşılandı.

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