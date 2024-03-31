Yüzde 71,67 si açıklanan sandık sonuçlarına göre partilerin illere göre dağılımı

Türkiye genelinde partilerin oy oranları

Türkiye geneli açılan sandık oranı %71.61 olurken Türkiye genelinde partilerin oy oranı dağılımı;

CHP: % 37.16

AK PARTİ: % 36.21

DEM PARTİ: % 5.85

YENİDEN REFAH PARTİSİ: % 5.77

MHP: % 4.48

İYİ PARTİ: % 3.58

30 Büyükşehir Belediyesinde oy oranları dağılımı

Ak Parti 11 büyükşehir belediyesinde, CHP 15 büyükşehir belediyesinde, Dem Parti 3 büyükşehir belediyesinde, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediyesinde oy oranlarında 1. sırada bulunmaktadır.

51 İlde Partilerin Belediye oy oranları dağılımı

Ak Parti 11 il

CHP 21 il,

MHP 8 il,

Dem Parti 7 il,

Yeniden Refah 1 il,

BBP 1 il olmak üzere belediyelerin iller üzerinde oy oranı dağılımı bulunmaktadır.

Türkiye genelinde kullanılan oy sayısı

61 milyon 430 bin 934 seçme hakkına sahip olan Türk halkından şuana kadar kullanılan oy sayısı 34 milyon 138 bin 887 kişidir. %76.93 katılım oranıyla geçerli oy sayısı ise 33 milyon 24 bin 743 dür.