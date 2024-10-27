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Yüzde 90 Görme Engelli Spiker Golbol Müsabakalarını Anlatıyor

Ertuğrul Toprakçı, görme engelli bir spiker olarak golbol heyecanını izleyicilere aktarıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:37
Yüzde 90 Görme Engelli Spiker Golbol Müsabakalarını Anlatıyor

Golbol Heyecanı Ertuğrul Toprakçı ile İzleyiciyle Buluşuyor

Ertuğrul Toprakçı, yüzde 90 görme engeliyle golbol müsabakalarını heyecanla anlatıyor. 2008 yılında yaşadığı bir rahatsızlık sonucunda görme yetisini kaybeden Toprakçı, sadece %10 görme oranıyla bu sporu sunabiliyor.

Yarışmaların Yakın Takibi

Ordu'da geçirdiği rahatsızlık sonrası spor spikerliği hayaliyle yola çıkan 23 yaşındaki spiker, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu aracılığıyla golbol karşılaşmalarının heyecanını izleyicilere aktarıyor.

Teknik Destekle Beraber Sunum

Toprakçı, kameralarla bağlantılı düzenekte çalışan reji operatöründen destek alarak, oyuncu değişiklikleri ve süre bilgilerini elde ediyor. Reji ile iletişim kurarak devam eden anlatımı, izleyicilere akıcı bir deneyim sunuyor.

Spor ve Eğitim Hayatı

Eğitim hayatında birçok zorluğun üstesinden gelen Toprakçı, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü tamamlayarak aynı üniversiteden pedagojik formasyon da aldı. Golbol, onu anlatması için en uygun spor olarak değerlendiriyor.

Kendi Hikayesini Paylaşıyor

Görme yetisini kaybettiği dönemi anlatan Toprakçı, devam eden mücadele ve azimle hayata tutunma çabasını vurguluyor. "Görme engelimin dezavantajlarını biliyorum, ama önüme konulan monitöre yakından bakarak anlatımımı kolaylaştırıyorlar," diyor. Bu spor dalında kendini ifade etmekten büyük mutluluk duyuyor.

Görme engelli sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği golbol müsabakaları, yüzde 90 görme...

Görme engelli sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği golbol müsabakaları, yüzde 90 görme engelli spor spikeri Ertuğrul Toprakçı tarafından izleyiciye anlatılıyor. Toprakçı, yüzde 10 görme kabiliyetiyle golbol karşılaşmalarının heyecanını, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bu sporla ilgilenenlere de yaşatıyor.

Görme engelli sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği golbol müsabakaları, yüzde 90 görme...

Görme engelli sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği golbol müsabakaları, yüzde 90 görme engelli spor spikeri Ertuğrul Toprakçı tarafından izleyiciye anlatılıyor. Toprakçı, yüzde 10 görme kabiliyetiyle golbol karşılaşmalarının heyecanını, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bu sporla ilgilenenlere de yaşatıyor.

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