Yüzlerce Sanatçı Venedik'ten Gazze'deki Soykırımı Kınayın Çağrısı

Yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, Matteo Garrone ve Ken Loach gibi isimlerle Venedik Film Festivali'nden Gazze'deki soykırımı kınamasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:36
Yüzlerce sanatçı Venedik Film Festivali'ne çağrı yaptı

Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi isimler mektubu imzaladı

Yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, Venedik Film Festivali'nin Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden açık bir mektubu imzaladı.

İmzacılar arasında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcılar yer alıyor. Mektupta festival ve ana organizatörüne, "Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınama" çağrısı yapıldı.

Sanatçılar, etkinliğin bir kez daha "anlamsız ve içi boş bir gösteri" haline gelmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı ve festivalin geçmişte olduğu gibi diyalog, aktif katılım ve direnişin alanı olmasının teşvik edilmesini istedi.

İmzacılar arasında ayrıca Cannes'da "Un Certain Regard" ödülünü kazanan Filistinli yönetmenler Arab Nasser ve Tarzan Nasser da bulunuyor.

Etkinliğin ana organizatörü, sanatçıların mektubuna yanıt vererek festival ve organizasyonun tarih boyunca "toplumu ve dünyayı ilgilendiren tüm en acil konulara duyarlılık ve açık tartışma ortamı sağladığını" savundu.

82. Venedik Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi de yaralandı.

