Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye'de Akaryakıta Dev Zam Gündemde

Gerek küresel olaylar, gerekse kur farkı nedeniyle oynaklık gösteren petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son günlerde art arda gelen indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri, yeni fiyat düzenlemelerini merakla takip ediyor. Ekonomist Oğuz Demir, Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının bir kez daha rekor kırmaya hazırlandığını belirtti.

Jeopolitik Gerginliklerin Etkisi

Demir, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin Brent petrol fiyatlarındaki yükselişi kaçınılmaz kıldığını ifade etti. Bu durum, cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı olarak yorumlanıyor.

İran ve İsrail arasındaki artan gerginlik, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyerek, Türkiye gibi enerjiyi büyük oranda ithalatla karşılayan ülkeler için alarm zillerini çaldırdı. Hafta başından itibaren sürekli artan akaryakıt fiyatları, bu son açıklama ile birlikte yeni bir boyut kazandı.

Pompa Fiyatları 55 TL’yi Geçebilir

Oğuz Demir, motorin fiyatlarına Cumartesi günü itibarıyla 3 TL'ye varan bir zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Bu oran, ÖTV düzenlemeleri dışında, akaryakıt grubunda tek seferde yapılan en yüksek zam olacak.

Motorinin litre fiyatının 55 TL'yi aşması ve tarihi bir zirveye ulaşması öngörülüyor.

Benzin Fiyatlarında da Artış Bekleniyor

Motorin dışında, benzin fiyatları da bu zamdan nasibini alacak. Yapılan açıklamalara göre, benzinin litre fiyatına da 1.5 TL'lik bir artış bekleniyor.

Araca binmek artık lüks haline gelirken, vatandaşlar bu devasa zam haberleri karşısında endişe içinde.