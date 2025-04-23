Hayali Gerçek Olan Zafer Altınışık

Afyonkarahisar'da 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa bağımlı hale gelen Zafer Altınışık, Beşiktaşlı oyuncularla tanışma hayalini gerçekleştiriyor.

Altınışık'ın Hayali Gerçekleştiriliyor

Valilikten yapılan açıklama ile, engelli olan Altınışık'ın bu isteğinin Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil tarafından duyulduğu belirtildi. Kaymakam Çitil, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle Altınışık'ı, 25 Nisan'da yapılacak Beşiktaş-Hatayspor maçına götürecek.

Maç öncesinde siyah beyazlı futbolcularla buluşacak olan Zafer, onlarla fotoğraf çektirip imzalı formasına kavuşacak. Maçın ardından Kaymakam Bilal Çitil ile birlikte statta maçı tribünden takip edecek.

İstanbul Gezisi

Zafer Altınışık, sürpriz bir İstanbul gezisi kapsamında bir vapur turuna da katılacak. Gezi sırasında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi tarihi yerleri de ziyaret etme fırsatı bulacak.

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı olan 38 yaşındaki Zafer Altınışık'ın Beşiktaşlı oyuncularla tanışma hayali gerçek oluyor.