Zafer Havalimanı Çalışmaları Kütahya'da Vali Musa Işın Başkanlığında Değerlendirildi

Zafer Havalimanı Çalışmaları Kütahya'da Değerlendirildi

Vali Musa Işın başkanlığındaki toplantıda operasyonel süreçler masaya yatırıldı

Kütahya’da Vali Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Zafer Havalimanı’nın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıya Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Zafer Havalimanı Genel Müdürü Rıfat Atasoy ve Zafer Havalimanı Operasyon Müdürü Umur Şakruca katıldı.

Görüşmelerde operasyonel süreçler, devam eden çalışmalar ve havalimanının mevcut durumu detaylı olarak değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

